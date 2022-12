Brussels Airlines heeft 290 miljoen euro staatssteun terugbetaald

Meer dan helft van vluchten geschrapt op Brussel Airport, bijna helft aanbod De Lijn valt weg: deze hinder moet u verwachten door de nationale betoging op 16 december

De vakbonden betogen morgen/vrijdag in Brussel voor meer koopkracht. Er worden enkele tienduizenden militanten in de hoofdstad verwacht. Hoewel er niet formeel is opgeroepen tot een staking, zal de nationale betoging her en der wel met problemen en hinder gepaard gaan doordat personeel eraan deelneemt. Dat is onder meer het geval bij De Lijn en op Brussels Airport. Wat staat er te gebeuren morgen? En welke hinder wordt net verwacht? Een overzicht.

