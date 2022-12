Brussels Airlines breidt uit: grotere vloot en ruim 200 extra banen

Zuiniger vliegen

Bovenop drie nieuwe A320 neo's die in 2023 de vloot van Brussels Airlines zullen vervoegen, heeft de raad van bestuur de komst van twee bijkomende nieuwe A320 neo's in 2024 goedgekeurd. Vlootvernieuwing is volgens Brussels Airlines vandaag de krachtigste maatregel om de CO2- en geluidsemissies van vluchten terug te dringen. Brussels Airlines wil haar CO2-uitstoot tegen 2030 halveren ten opzichte van 2019 en wil tegen 2050 CO2-neutraal zijn. De A320 neo verbruikt 15 tot 20 procent minder brandstof in vergelijking met de A320 ceo en produceert 50 procent minder lawaai. "Aangezien de A320 neo's A319-toestellen zullen vervangen, zal het brandstofverbruik per vlucht met 11 procent dalen, terwijl het brandstofverbruik per stoel voor dezelfde vlucht met 30 procent zal dalen dankzij het grotere aantal zetels", aldus Brussels Airlines.