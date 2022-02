Brussels Airlines blaast twintig kaarsjes uit

KLM staakt met onmiddel­lij­ke ingang alle vluchten naar Oekraïne, Brussels Airlines vloog er al langer niet meer heen

De Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM stopt met onmiddellijke ingang alle vluchten naar Oekraïne nadat reisadvies code rood gegeven is voor het land. Dat betekent dat het iedereen wordt afgeraden om erheen te reizen, omdat het te gevaarlijk is. Brussels Airlines heeft momenteel geen vluchten naar of over Oekraïne. Dat bevestigt de luchtvaartmaatschappij aan HLN.

12 februari