Brussels Airlines belooft geannuleerde tickets binnen 7 dagen terug te betalen

De gesprekken kwamen er omdat er tijdens de coronacrisis veel klachten waren over hoe de maatschappijen de vele vluchtannulaties aanpakten. In België verzamelde onder meer consumentenorganisatie Test Aankoop duizenden klachten, zoals van reizigers die gedwongen werden een voucher te aanvaarden in plaats van terugbetaald te worden, vouchers met minder goede voorwaarden of nieuwe vluchten aan hogere prijzen, of nog klachten over onvoldoende of misleidende informatie.

Ook de Europese Rekenkamer oordeelde in juni dat de rechten van de vliegtuigpassagiers tijdens de coronacrisis vaak niet gerespecteerd werden, onder meer door vouchers op te dringen en pas veel later tot terugbetaling over te gaan.

Zestien maatschappijen beloven nu beterschap: Aegean Airlines, Air France, Alitalia, Austrian Airlines, British Airways, Brussels Airlines, Easyjet, Eurowings, Iberia, KLM, Lufthansa, Norwegian, Ryanair, TAP, Vueling en Wizz Air.

De maatschappijen engageren zich onder meer om reizigers beter op de hoogte te brengen van hun rechten wanneer de maatschappij hun vlucht cancelt. De verschillende opties - andere vlucht, terugbetaling of eventueel voucher - zullen ook op een gelijkwaardige manier voorgesteld worden. Een terugbetaling zal binnen de zeven dagen gebeuren zoals de EU-regels bepalen, beloven de maatschappijen. En reizigers mogen enkel een voucher krijgen als ze daar expliciet mee instemmen.

Wie zijn ticket bestelde bij een derde partij en daar moeilijkheden ondervindt om zijn geld terug te krijgen, zal zich ook rechtstreeks tot de luchtvaartmaatschappij kunnen wenden voor een terugbetaling.

"Het is goed nieuws voor de consumenten dat luchtvaartmaatschappijen hebben meegewerkt aan de gesprekken en hebben beloofd dat ze de rechten van passagiers zullen respecteren en hun communicatie zullen verbeteren", reageert Europees commissaris voor Justitie Didier Reynders in een persbericht. Hij wijst erop dat het "onaanvaardbaar" was dat sommige luchtvaartmaatschappijen in het begin van de coronapandemie vouchers aan passagiers opdrongen. "Ze handelden in strijd met de EU-regels voor consumentenbescherming", aldus de Belg.