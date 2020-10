Brusselaar kruipt terug meer in zijn kot, merkt Google op

De Croo: “Het virus is de vijand, niet de Walen”

6:20 Vanaf morgen mag er nog slechts met één contact buiten het gezin geknuffeld worden, gaat er een nachtklok in én sluit de horeca. Vooral die laatste maatregel lokte heel wat reacties uit en dat is ook premier Alexander De Croo niet ontgaan. “Ik begrijp dat dat heel onrechtvaardig overkomt”, verklaarde de Open Vld’er in de VTM Nieuws-studio. Hij hoedt zich voor elke vorm van polarisatie. “De vijand is niet die ene provincie of de Walen. De vijand is dat virus, wij viseren niemand.”