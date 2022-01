Brussel zet zich schrap voor coronabetoging met mogelijk 100.000 deelnemers

Organisa­tor na verontrus­ten­de signalen over coronabeto­ging: “We zullen idioten weren”

De mars tegen de coronamaatregelen nu zondag kondigt zich aan als één van de grootste ooit. Organisator Tom Meert spreekt van een vreedzame manifestatie en legt de link naar de witte mars. Hoeveel volk wordt er verwacht? En welk soort volk? Op sociale media circuleren foto’s van journalisten die men in het vizier wil nemen. Zeer verontrustend, maar de organisator zegt met klem dat hij er alles zal aan doen om relschoppers te weren. “Wij zijn brave huisvaders en -moeders”. Volgens bronnen laat de politie in elk geval niets aan het toeval over.

19:09