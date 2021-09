Brussel zet deur open voor coronapas vanaf 1 oktober: “Verplicht in bars, restaurants en discotheken”

Brussel maakt zich op om de coronapas, of Covid Safe Ticket, in te voeren in verschillende sectoren. Vanaf 1 oktober zou iedereen die 16 of ouder is een coronapas moeten tonen in bars, restaurants en discotheken. Voor massa-evenementen, ziekenhuizen en verpleeghuizen zal de pas wellicht verplicht zijn vanaf 12 jaar.