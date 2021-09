Brussel voert coronapas in: verplicht vanaf 1 oktober in bars, restaurants en discotheken

FOD Economie kreeg vorig jaar recordaan­tal meldingen van oplichting en fraude

12:14 Vorig jaar werden 55.755 meldingen ingediend bij het Meldpunt van de FOD Economie. Een aanzienlijke stijging, die vooral te wijten is aan de fikse toename van het aantal meldingen over online problemen zoals frauduleuze praktijken op het gebied van e-commerce of oplichting zoals phishing.