Brussel telt een derde minder gevaccineerden dan Wallonië en Vlaanderen: wat is er aan de hand?

Al sinds vorige week kijken beleidsmakers en experts met gefronste wenkbrauwen naar de hoofdstad. Want nu de vaccinatiecampagne in heel het land eindelijk onder stoom komt, valt het op dat Brussel moeite heeft om het tempo op te pikken. In Vlaanderen en Wallonië zijn nu 7,6 procent van de inwoners volledig gevaccineerd, maar in Brussel is dat slechts 5,1 procent. Verhoudingsgewijs telt de hoofdstad daardoor één derde minder volledig gevaccineerden dan de andere regio’s. Dirk Ramaekers, de voorzitter van de taskforce vaccinatie, uitte vorig weekend al zijn bezorgdheid en gisteren sloot ook Sciensano-viroloog Steven Van Gucht zich aan.