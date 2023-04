Brussel nipt in top tien van duurste hoofdsteden van Europa om te bouwen

In de International Construction Cost Index zijn honderd wereldsteden gerangschikt op basis van bouwkosten. Brussel, de enige Belgische stad in de ranking, bevindt zich met een 47ste plaats in de middenmoot. Wanneer er enkel naar de Europese hoofdsteden wordt gekeken, bevindt Brussel zich op de tiende plaats.

Genève is volgens het onderzoek de duurste stad ter wereld om te bouwen, Londen zakt naar de tweede plaats. New York, San Francisco en München vervolledigen de wereldwijde top vijf. In Bangalore, in India, is bouwen het goedkoopst.