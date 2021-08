Brussel kleurt rood op Europese coronakaart, Spanje en Zuid-Frankrijk donkerrood

ONZE OPINIE. Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy! Want daar hangen donderwol­ken

9:46 Sammy Mahdi spartelt zich door de zomer. Na de politieke heisa over de hongerstakers, dreigt Afghanistan nu voor politieke oprispingen te zorgen. De snelle verovering van de taliban in Afghanistan baart Europa en ons land, populair onder Afghanen, zorgen. Niet omdat de voorbije 20 jaar in Afghanistan een maat voor niks bleken. We vrezen vooral een nieuwe vluchtelingenstroom. En als de tanende Afghaanse regering vraagt om even geen burgers terug te sturen, valt dat hier op een steen.