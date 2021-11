Brussel herleid tot slagveld: 3 agenten gewond en 40 arrestaties nadat betoging uitmondt in rellen

Tienduizenden betogers zijn vandaag in Brussel samengekomen om te protesteren tegen het coronabeleid. Het ging volgens de autoriteiten om in totaal zo'n 35.000 mensen. De betogingsmars - ‘Samen voor Vrijheid’ gedoopt - begon vreedzaam, maar later sloeg de sfeer om door relschoppers. Die gingen hevig tekeer. De politie zag zich meermaals genoodzaakt het waterkanon en traangas in te zetten. Drie agenten raakten gewond bij de rellen, een veertigtal amokmakers zijn gearresteerd. Onze hoofdstad is op plekken getransformeerd in een waar slagveld.