Brussel gaat ook in winkels vaccineren om lage vaccinatiegraad op te krikken: “Wij bereiken iedereen”

De hele maand september kunnen klanten van Primark, Action, Ikea en Carrefour in Brussel een vaccin tegen Covid-19 krijgen, zo schrijft De Morgen vandaag. Met de actie, in samenwerking met de handelsfederatie Comeos, wil Brussel de lage vaccinatiegraad omhoog krijgen.

"De vaccinatiegraad in Brussel ligt heel laag", zegt Dominique Michel, gedelegeerd bestuurder van Comeos, in de krant. Brussel telt slechts 60 procent volledig gevaccineerde volwassenen, tegenover 88 procent in Vlaanderen. In gemeenten als Molenbeek en Anderlecht is dat zelfs slechts 50 procent.

"We stellen vast dat verschillende doelgroepen niet of nauwelijks bereikt worden via de reguliere kanalen van de overheid of de media. Het is een feit dat wij iedereen bereiken, want iedereen gaat winkelen." En dus selecteerde Comeos vier ketens waar veel volk uit de bewuste doelgroep komt.

Een vaccinatiebus op de parking of een medisch team in de winkelruimte zelf zal de mensen ertoe aansporen een vaccin te laten zetten. De vaccins zijn van Johnson & Johnson, waarvan slechts één prik nodig is.

Als de campagne een succes is, zal Comeos die misschien herhalen in andere grootsteden zoals Antwerpen.

Volledig scherm Een Covidteam eerder dit jaar aan het werk op de markt in de Brusselse wijk Molenbeek. © BELGA