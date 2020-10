Brussel en Wallonië zitten al aan helft piekbezetting ziekenhuizen tijdens eerste golf





Hoe precair de coronasituatie in ons land momenteel is tonen na de toenemende besmettingscijfers nu ook de stijgingen in de ziekenhuizen. Viroloog Steven Van Gucht waarschuwde daarnet op de persconferentie van Sciensano: in Brussel en Wallonië is nu ongeveer de helft van het aantal bedden ingenomen van tijdens het piekmoment in april.