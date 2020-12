"Brussel en Wallonië testen te weinig op Covid-19"

Het aantal testen per 100.000 inwoners ligt immers een pak hoger in Vlaanderen, zo blijkt uit de cijfers. Uitschieter is West-Vlaanderen, met 2.745 testen per 100.000 inwoners. In Vlaams-Brabant ligt dat cijfer het laagst: 2.012. In Brussel strandt dat aantal echter op 1.547. In Wallonië haalt de best scorende provincie Luxemburg amper 1.859 testen per 100.000 inwoners. Laagvlieger is Luik, met 1.268 testen.