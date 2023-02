Brugs OCMW verliest half miljoen euro per jaar als knip in groenestroomcertificaten doorgaat. Ook woonzorgcentrum, ziekenhuizen en school getroffen: “Dit is een kleine ramp”

Ontdek hoe deze 3 jonge vrouwen omgaan met ongevraag­de dickpics: “Het is niet meer van: ‘Oei oei, wat nu’, eerder van: ‘Allez, weer eentje’”

“Ik ontving mijn eerste ‘dickpic’ toen ik 15 jaar was en nog nooit een penis in het echt had gezien. Dat is heel intens op zo’n jonge leeftijd.” Eén op de twee meisjes tussen 15 en 25 jaar kreeg al ongevraagd een intieme foto doorgestuurd. Onze reporter ging met drie studentes op café die het meermaals meemaakten, vooral toen ze nog op de middelbare school zaten. “Je wilt niet de seut zijn die er een drama over maakt, zo ‘normaal’ is het al.”

