‘Bruggepensioneerden’ raken amper terug aan het werk en dat ligt niét aan de werkgevers. Stijn Baert: “Schaf het toch af”

Regering voorziet 20 miljoen extra voor vakbonden: “Aantal werklozen neemt af, waardoor ze in financiële moeilijkhe­den komen”

De regering trekt dit en volgend jaar in totaal 20 miljoen euro extra uit voor de vakbonden. Dat moet hen helpen om de kosten te dekken voor het uitbetalen van werkloosheidsuitkeringen. De vakbonden krijgen een vergoeding per uitbetaling. “Maar het aantal werklozen neemt af, waardoor ze in financiële moeilijkheden komen”, aldus een regeringsbron bij de krant ‘La Libre’.