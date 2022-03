Bruce Willis (67) heeft afasie: wat houdt de aandoening in en hoe ermee omgaan? Logopedisten leggen uit

Afasie ontstaat ten gevolge van een hersenletsel. “Het gaat dan om een bloeding in de linkerkant van de hersenen, waar het taalcentrum zich bevindt. De hersencellen gaat daar stuk en kunnen hun taak niet meer uitvoeren”, verduidelijkt doctor in de logopedie, Bernadette Timmermans.

Verschillende vormen

Bovendien bestaan er verschillende vormen van afasie. “Het kan dat patiënten niet voldoende geformuleerd krijgen wat ze willen zeggen, hoewel het idee helder in hun hoofd zit. In andere gevallen kan het zijn dat je wel kan praten, maar dat je nonsens verkoopt. En dan is er ook nog een derde vorm: primair progressieve afasie. “Die ontstaat geleidelijk en wordt alsmaar erger”. Die vorm van afasie is vaak gelinkt met dementie of alzheimer.