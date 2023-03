Brouwers willen geen minimumprijs voor alcohol, alcoholoog noemt nieuwe maatregelen “totaal ontoereikend”

De brouwers scharen zich achter de strijd tegen alcoholmisbruik, maar hebben ook enkele bemerkingen bij het interfederaal alcoholpan dat groen licht kreeg van de verschillende ministers van Volksgezondheid in ons land. Sectororganisatie Belgische Brouwers verzet zich tegen een minimumprijs en zag liever het huidige zelfregulerende kader voor alcoholreclame behouden blijven. Ze betreuren in een persbericht ook een gebrek aan inspraak. Alcoholoog Martin de Duve noemt de maatregelen “totaal ontoereikend”.

Het plan bevat 75 maatregelen die de komende jaren uitgevoerd zullen worden. Zo komen er bijvoorbeeld strengere regels voor reclame, meer beperkingen in de verkoop en een betere toegang tot de zorg. Voorts lopen er bijvoorbeeld nog gesprekken rond een minimumprijs.

De brouwers pleiten al jaren voor een verantwoorde omgang met alcohol en bier, klinkt het. Zo wijzen ze onder meer op hun rol bij de BOB-campagnes. In de hoofdlijnen steunt de sectororganisatie daarom het alcoholplan, bijvoorbeeld omdat de bescherming van jongeren centraal staat.

Reclameregels

De strengere reclameregels worden echter niet gesmaakt. Er komt onder meer een wettelijk kader dat alcoholreclame op radio en tv verbiedt voor en na programma’s voor minderjarigen. De brouwers hadden liever het huidige kader behouden. Het convenant, dat in 2019 nog een update kreeg, had volgens hen op dat vlak moeten volstaan.

Voorts is een minimumprijs opleggen in de toekomst “niet wenselijk”. De brouwers betreuren dat ze niet betrokken werden in de debatten, klinkt het in het persbericht.

Ecolo: “Niet ver genoeg”

Sommige voorstellen gaan niet ver genoeg, menen Ecolo-ministers Barbara Trachte en Alain Maron. “Nochtans hadden ze belangrijke hefbomen voor de volksgezondheid kunnen zijn”, klinkt het.

Het duo betreurt dat het verbod op de verkoop van alcohol in de tankstations langs de autosnelwegen slechts geldt tussen 22 en 7 uur. “Een andere gemiste kans is dat er geen overeenstemming bereikt is over een ruimer verbod op marketing en reclame voor alcohol of over duidelijke etikettering over de gevaren van alcohol en de samenstelling van het product”, klinkt het. Trachte en Maron pleiten er dan ook voor om bij de evaluatie van de maatregelen in 2025 het plan bij te schaven.

Alcoholoog: “Veel aanbevelingen komen er niet in voor”

Martin de Duve, alcoholoog en de directeur van medisch centrum Univers Santé, is geen voorstander van het alcoholplan. Hij was nochtans geraadpleegd door de overheid voor de opstelling ervan. “Het grootste deel van de aanbevelingen van experten komt er niet in voor”, reageert hij. “De maatregelen zijn totaal ontoereikend. Bijna 14 procent van de Belgen vertoont problematisch alcoholgebruik, 7 procent van hen is afhankelijk en bijna 9.300 Belgen sterven jaarlijks aan hun consumptie.”

Het nachtelijke verkoopverbod langs autosnelwegen is voor de alcoholoog onvoldoende. Alcohol beschikbaar houden op “plaatsen waar dat niet de bedoeling is” zou de consumptie ervan “banaliseren”.

Comeos: “Beter algemene minimumleeftijd”

Comeos vindt het alcoholplan een stap in de goede richting, maar had toch graag enkele zaken anders gezien. Zo mogen zestien- tot achttienjarigen voortaan nog bier en wijn kopen. Alle andere dranken, waaronder ook versterkte wijnen, mogen uitsluitend verkocht worden aan 18-plussers.

Volgens Comeos was een algemene minimumleeftijd een beter idee geweest. “Dat is dan heel duidelijk voor de consumenten en ook voor de handelaars. We zien dat dit in het buitenland vaak toegepast wordt en dat het daar ook werkt in de problematiek van alcohol bij minderjarigen.”

Verder pleit de federatie ook voor een ander einduur bij het verkoopverbod van alcohol op autosnelwegen. Zo weerklinkt de vraag om de verkoop weer te laten starten om 5 of 6 uur in de ochtend. “Rond 7 uur zit men namelijk volop in de ochtendspits en kan men omwille van de drukte niet meer de winkel aanpassen of bepaalde winkelgedeeltes terug aanvullen en openstellen voor de klant.”

Sectorfederatie: “Halfslachtig”

Vinum Et Spiritus, de sectorfederatie voor wijn en gedistilleerde dranken, noemt de maatregelen “halfslachtige verbodsbepalingen en handelsbelemmeringen”. “Het alcoholplan laat na om alcoholmisbruik efficiënt aan te pakken”, klinkt het in een persbericht.

“Diverse maatregelen lijken ons zeer interessant”, zegt de federatie. Zo schaart ze zich onder meer achter de ambitie om meer onderzoek te doen en verregaand samen te werken met de medische sector.

Andere maatregelen bevatten echter “uitermate weinig concrete en afdoende maatregelen om specifieke vormen van alcoholmisbruik te vermijden”. Dat de ministers voorstellen om een onafhankelijk controleorgaan voor alcoholreclame op te richten, zou bijvoorbeeld een louter symbolische maatregel zijn. Daarmee miskent de overheid volgens hen ook de werking van de Jury voor Ethische Prakijken in de reclame.

Net als Comeos pleit Vinum Et Spiritus voor een algemene minimumleeftijd voor alle alcoholische dranken op 18 jaar. Een totaalverbod voor alcohol in tankstations zou ook beter geweest zijn.