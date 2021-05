Brouwers klaar voor heropening horeca: “We zitten volledig op schema”

Medio april gloorde voor menig cafébaas wat licht aan de einder. Het Overlegcomité kondigde toen de heropening van de horeca op 8 mei aan. Weliswaar mogen enkel de terrassen open, en zijn de openingsuren beperkt, van 8 tot 22 uur. Een bierschaarste zoals aan de overzijde van het Kanaal - sinds de heropening van de Britse pubs hebben leveranciers moeite om tijdig te voldoen aan de vraag - vrezen de brouwers niet.

Bij marktleider AB InBev staan alvast 20 miljoen pintjes klaar voor heel het land. “Dit zou meer dan voldoende moeten zijn voor de heropening. Indien dit wel nodig zou zijn, dan kunnen we heel makkelijk opschalen. De Belg moet zich dus geen zorgen maken. Wij zijn klaar voor de heropening”, zegt woordvoerster Pascaline Van de Perre. De brouwerij in Leuven (onder andere Stella) draait wel nog steeds met twee in plaats van drie shiften, Jupille (Jupiler ...) draait aan 88 procent. Plannen om de productie op te schalen, zijn er momenteel niet. De bierreus verwacht dat maar 40 procent van de klanten zal heropenen.

Een gelijkaardig geluid klinkt bij Alken Maes. “Wij voorzien geen tekorten, we zitten volledig op schema. We hebben heel goed onze stock gemonitord in de afgelopen weken en maanden zodat we niet vanaf nul moeten vertrekken”, zegt woordvoerder Sebastiaan De Meester. De brouwerijen in Alken, Opwijk en Kobbegem draaien intussen weer aan 100 procent capaciteit. “Daarbij ligt de volle focus op de specifieke producten voor de horecaklanten, bijvoorbeeld pils op vat van Cristal en Maes.” In Alken, de grootste brouwerij van de groep, is in de hele maand april 16,7 miljoen liter bier gebrouwen, of omgerekend zowat 66,8 miljoen pilsjes, laat het bedrijf nog weten.

Alken Maes, de Belgische dochter van Heineken, zegt dat ongeveer 60 procent van de klanten nu zaterdag zal heropenen. Dat is minder dan bij de heropening in juni vorig jaar na de lockdown, klinkt het, onder meer omdat niet elk café een terras kan zetten. De groep trakteert de eigen werknemers op 8 mei op een rondje, wanneer ze op café gaan.

Ook Palm heeft zijn huiswerk gemaakt. “Zo zijn we nadat de eerste signalen van heropening werden gegeven, onze stocks gaan opbouwen. Dat is nodig omdat ons bier Cornet tijd nodig heeft voor hergisting op fles”, zegt woordvoerder Peter Buelens van Palm, dat onderdeel is van het Nederlandse Swinkels Family Brewers. “Vorige week waren onze magazijnen praktisch volledig gevuld zodat we probleemloos aan de vraag, die nu zeer groot is, kunnen voldoen.”

In de magazijnen in Steenhuffel (Palm, Cornet ...) en Roeselare (Rodenbach ...) staan alles samen in totaal 12 miljoen consumpties op fles of vat te wachten. Bij Palm zal naar schatting 75 tot 80 procent van de klanten de deuren heropenen. De brouwerij wijst er net als collega’s op dat de voorbije weken ook de tapinstallaties gereinigd werden.