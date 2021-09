Brouwerij Duvel Moortgat viert 150ste verjaardag

Brouwerij Moortgat, later Duvel Moortgat, zag in 1871 het levenslicht. Sinds 1918, het einde van de Eerste Wereldoorlog, werd een nieuw bier 'Victory Ale' gebrouwen. In 1923 kreeg het bier de iconische naam Duvel mee.

Inmiddels is het familiebedrijf aan haar vierde generatie toe. De brouwerij kende een enorme groei en heeft nu elf brouwerijen wereldwijd: vier in België, drie in de Verenigde Staten, één in Tsjechië, één in Italië, één in Nederland en één in het Verenigd Koninkrijk. De focus van het bedrijf ligt op speciale bieren zoals Duvel, La Chouffe, Vedet, Maredsous, De Koninck en Ommegang.