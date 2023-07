Brouns weigert been te buigen over stikstof, maar zadelt zo de Vlaamse regering en zijn partij wel met een probleem op

Hoe realis­tisch is plan-Vandenbrou­c­ke om langdurig zieken sneller te laten werken? “De baas zal zich vaker afvragen: speelt die zieke werknemer met mijn voeten of niet?”

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) wil werkgevers langer laten betalen voor langdurig zieken. Zo zouden ze sneller controleartsen op pad sturen. De bedrijven krijgen in ruil een lastenverlaging. Komt dat niet neer op het extra bestraffen van mensen met een burn-out? En hoe realistisch is het plan? We vroegen het aan professor in de arbeidseconomie Stijn Bart (UGent).