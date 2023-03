Brouns geen voorstander van ‘supermarktenstop’: “Zou aanbod beperken en marktdynamiek teniet doen”

IN KAART. Deliveroo komt naar 131 nieuwe Vlaamse steden en gemeenten

Deliveroo breidt fors uit in Vlaanderen. In 131 nieuwe steden en gemeenten zullen restaurants zich kunnen aansluiten bij de app. Ze moeten daarvoor wel hun eigen bezorgdienst inzetten en zullen dus niet per se gebruik maken van de fietskoeriers met de kenmerkende rugzakken. Bekijk op de kaart hieronder of Deliveroo binnenkort ook in jouw buurt beschikbaar zal zijn.