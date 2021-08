Brouns (CD&V) pleit voor vaccinatiegraad per school

In aanloop naar het nieuwe schooljaar pleit Vlaams Parlementslid Jo Brouns voor een vaccinatiegraad per school, waarbij de scholen en de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) zicht krijgen op het aantal gevaccineerden per school en ook per klas. “Op die manier kan efficiënt en gericht gehandeld worden bij uitbraken”, stelt de CD&V’er.

Scholen en leerlingen reageerden tevreden op de beslissing van het Overlegcomité om de mondmaskerplicht bij de start van het nieuwe schooljaar te versoepelen. Op de nieuwe afspraken over hoe de contacttracing vanaf 1 september zal verlopen bij nieuwe besmettingen op scholen is het nog even wachten. Intussen pleit Jo Brouns voor een vaccinatiegraad per school: “Scholen en de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) moeten zicht hebben op het aantal gevaccineerde leerlingen om efficiënt en accuraat te kunnen handelen in het geval van nieuwe besmettingen.”

Met een vaccinatiegraad van bijna 90 procent voor alle volwassenen scoort Vlaanderen bij de beste regio’s van de wereld. Ook de vaccinatiegraad tussen 12 en 18 jaar gaat crescendo. Tegen 1 september zal driekwart van alle scholieren in Vlaanderen gevaccineerd zijn en dus goed beschermd naar school kunnen gaan. “Voor de scholen en de CLB’s is het echter belangrijk om zo gericht mogelijk te kunnen werken bij nieuwe uitbraken van het virus. Een zicht op de vaccinatiegraad per school en per klas kan daarbij een efficiënt hulpmiddel zijn”, meent Brouns. “Zo kan bijvoorbeeld vermeden worden dat volledige klassen opnieuw in quarantaine moeten geplaatst worden bij nieuwe besmettingen.”

Vaccinet

Vandaag kunnen de CLB’s enkel via Vaccinet, het systeem waarlangs artsen vaccins kunnen bestellen en registreren, manueel nagaan of iemand gevaccineerd is en enkel op niveau van de woonplaats en dus nog niet per school. Ook de Nederlandse scholieren zijn niet opgenomen in Vaccinet, toch nog altijd meer dan 3.000 leerlingen in secundaire scholen in Limburg. Daar is men aangewezen op de algemene en geografische cijfers uit Nederland.

Volgens Jo Brouns zou er best een soort dashboard per school ontwikkeld worden waarbij de CLB’s en scholen zicht hebben op de respectievelijke vaccinatiegraad om de meest gepaste maatregelen te kunnen treffen. “Een vaccinatiegraad per school maakt ook dat de CLB’s hun signaalfunctie naar scholen veel efficiënter kunnen inzetten, en scholen optimaal kunnen begeleiden met sensibiliserende acties in bepaalde klassen of afdelingen”, besluit de CD&V’er.

Reactie Wouter Beke

Het kabinet van Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke wijst erop dat de CLB’s zicht zullen krijgen op de vaccinatiegraad per graad en per school in Vlaanderen. Hoe ouder een leerling, hoe vaker er gewisseld wordt van klaslokaal en samenstelling van de klas. “Omwille van die reden hebben we beslist om de vaccinatiegraad per graad te publiceren. In het algemeen zijn de scholen goed op de hoogte van de situatie en moeten ze niet wachten op cijfers om al bepaalde initiatieven te nemen, zoals vaccineren binnen de scholen”, luidt het.

De populatiemanagers hebben de opdracht om samen met de scholen en de CLB’s actie te ondernemen in scholen waar de vaccinatiegraad lager is dan 70 procent. Zij moeten hiervoor over deze informatie kunnen beschikken, aldus nog het kabinet.

Cijfers zullen beschikbaar worden gesteld in de Zorgatlas, aldus nog de woordvoerder van Beke. De cijfers zijn vooral bedoeld als ‘werkinstrument’, voor de populatiemanagers en de CLB’s. Het is niet de bedoeling om scholen te viseren, benadrukt hij.