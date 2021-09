Helft dringende zorg uitgesteld tijdens eerste coronagolf

In de eerste coronagolf is maar de helft (52 procent) van de essentiële zorg uitgevoerd in vergelijking met 2019, in de tweede golf was dat 71 procent. Dat staat in een audit van experten van de overheidsdienst Volksgezondheid. Dat meldt De Tijd.