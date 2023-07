Broers David en Jan Degroote bouwen wolkenkrabber in Oostende: “Maar zomaar een blok neerzetten en ons van de rest niets aantrekken is niet onze houding”

INTERVIEW. Wat kunnen onze politici leren van het asieldeba­cle in Nederland? “Zolang er mensen radeloos aan de rand van Europa staan, moet je je geen illusies maken”

De regering van Mark Rutte in Nederland is gestruikeld over de asieldeal. Rutte wilde gezinshereniging beperken, maar kreeg lik op stuk van zijn coalitiepartners. Asiel is vele Europese landen een dealbreaker aan het worden: regeringen raken niet gevormd of vallen erover. Hoe moet dat volgend jaar met de verkiezingen in ons land? We vroegen het aan professor Hendrik Vos (UGent). “Als je een muur van vier meter bouwt, komen ze met een ladder van vijf meter.”