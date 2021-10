Broers Bourgoo maken van Zoute Grand Prix het meest prestigieuze auto-event ter wereld: “Er zijn 8.500 flessen champagne besteld. Het is maar een schatting”

"Het is uniek", zo stellen Filip en David Bourgoo vast wanneer ze door het paviljoen van ruim 8.000 vierkante meter in opbouw wandelen op het strand van Knokke-Heist, waar ze geboren en getogen zijn. "Nergens ter wereld kan je in één gebouw tientallen van de duurste sportwagens van dichtbij bekijken in combinatie met prachtige oldtimers. Nergens ter wereld kan je in zulke kunstwerken stappen en — wanneer je je hoofd even draait — de zee zien." De schoonste schilderijen hangen in het Prado in Madrid, maar de mooiste wagens ter wereld zijn deze week inderdaad te bewonderen in het PRADO Zoute in Knokke-Heist. Het wordt de première voor de Belgische autoliefhebber van de nagelnieuwe Bentley Continental GT en GTC Speed. Aston Martin stuurt de exclusieve Speedster, terwijl McLaren de 765LT Spider 765LT langs de Noordzee parkeert naast de Formule 1-bolides van Max Verstappen (Red Bull) en Esteban Ocon (Alpine). Ook Ferrari, BMW, Carrozzeria Touring Superleggera, Maserati, Rolls-Royce en Mercedes — om er maar enkele te noemen — sturen hun paradepaardjes naar het strand aan de Place m’as-tu vu. Wie de Battista Anniversario van Pininfarina — de elektrische supercar die de Italiaanse designer voor zijn 90ste verjaardag ontwierp — naar huis wil rijden, schrijft wel best eerst 2 miljoen euro over.