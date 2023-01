Broer van vermist Waals meisje Juliette (17) ziet het na 50 dagen somber in: “Als ze ontvoerd zou zijn, laat haar alstublieft gaan”

Juliette Goormans, een 17-jarig meisje uit Namen, is inmiddels al vijftig dagen vermist. Haar broer David gelooft niet langer in het scenario dat ze gewoon weggelopen is en doet daarom bij de collega’s van Sudpresse een emotionele oproep. “Als iemand haar ontvoerd zou hebben, laat haar dan alstublieft gaan.”

Zes dagen geleden lanceerde het parket een opsporingsbericht. Juliette was voor het laatst gezien op 14 november aan de Carrefour Market in Vedrin. Enkele dagen later pikte een bewakingscamera haar wel nog op aan een Resto du Coeur-vestiging in Namen. Sindsdien ontbreekt elk spoor.

“Dat was in de begindagen van haar verdwijning. Misschien zocht ze iets om te eten. Toen dacht ik zelf nog dat ze gewoon weggelopen was. In 2020 had ze dat immers ook al eens gepresteerd”, vertelt David.

Oma overleden

Maar vijftig dagen zonder enig nieuws van zijn geliefde zus? Daar kan ook hij met zijn verstand niet bij. “Dat is veel te lang voor haar doen. Als een vriendin uit haar klas haar onderdak gaf, dan zouden we intussen toch wel iets weten? Al was het maar om ons gerust te stellen...”

De politie staat voor een compleet raadsel. “Het gsm-onderzoek heeft niets opgeleverd. Met haar abonnement had ze de trein kunnen nemen, maar er werd geen enkele rit geregistreerd. En op school weten haar vrienden ook van niets.”

“Enkele recente gebeurtenissen hebben wel op haar ingehakt. Onze oma is overleden en blijkbaar had Juliette ook ruzie op school. Dat maakte haar allemaal nog meer van streek.”

“Zes uur wakker per nacht”

David vreest nu vooral dat zijn zus de verkeerde persoon tegen het lijf gelopen is. “Misschien zag iemand haar op straat ronddwalen toen het zo bitterkoud was en stelde hij voor om in zijn huis even op te warmen. Als ze vastgehouden wordt, smeek ik de ontvoerder om haar vrij te laten.”

De ergste scenario’s flitsen door het hoofd van David. ”Ik kruip om 21 uur in mijn bed, maar tot 3 uur doe ik geen oog dicht. Het blijft malen in mijn hoofd. Na vijftig dagen is de kans bijzonder groot dat haar iets ernstigs overkomen is.”

Van deur tot deur

Zelf heeft David ook niet stilgezeten. “We zijn al van deur tot deur geweest in Namen, in Hoei waar ik woon en in Luik waar mijn broers wonen. Misschien wilde ze naar een van ons komen en wist ze het exacte adres niet meer. Haar opsporingsbericht heb ik overal gedeeld. Als het mocht, zou ik alle deuren openbeuken om haar terug te vinden.”

Voor David heeft de lijdensweg van zijn familie nu lang genoeg geduurd. “Juliette verdient het om gelukkig te zijn. Ze is zo’n lief en gevoelig meisje, ik kan me niet voorstellen dat iemand haar kwaad zou willen doen”, besluit hij.

Wie het meisje gezien heeft of weet waar ze verblijft, kan contact opnemen met de speurders via opsporingen@police.belgium.eu of het gratis nummer 0800 30 30 0 of via Child Focus op het nummer 116 000.