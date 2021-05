Broer van Sofie Muylle vindt levenslang enige gepaste straf: “Onmenselijk. Voor die man was mijn zus een gebruiksvoorwerp”

Georgani­seer­de misdaad floreert dankzij corona

5:08 De georganiseerde misdaad deed tijdens de coronacrisis goede zaken. De Belgische antiwitwascel speelde vorig jaar 1.228 nieuwe dossiers door aan de parketten. Die gingen over ruim 1,63 miljard euro aan verdachte geldstromen uit alle vormen van criminaliteit. Dat zijn honderden miljoenen meer dan de vorige jaren, schrijft De Tijd zaterdag. In 2019 ging het nog om 1,15 miljard euro. Het is zelfs 1 miljard meer dan in 2015.