Broer van slachtoffer Patrick (60) doet emotionele getuigenis over noodlottige oudejaarsdag in Turnhout: “Het zal nooit meer hetzelfde zijn”

De 60-jarige Patrick Verschuren is een van de vier dodelijke slachtoffers van de gasontploffing in Turnhout. Zijn broer Marc getuigt in VTM NIEUWS over de noodlottige dag. Na urenlang bang afwachten, kreeg Marc het slechte nieuws te horen: “Het zal nooit meer hetzelfde zijn”, zegt hij.

“Mijn broer woonde op het gelijkvloers, dus we vermoedden al het ergste”, vertelt Marc, die een heel innige band had met zijn broer. “We zijn met zeven kinderen, vijf broers en twee zussen, en we hangen heel hard aan mekaar. Onze moeder is pas een maand geleden begraven, dus nu moeten we er voor elkaar zijn.”

Ook Patricks vriendin Roosje Baeten (70) overleefde de explosie niet. Patrick en Roosje waren zo’n vijf jaar een koppel. Ze waren niet getrouwd, maar waren onafscheidelijk. “Roosje was een pak ouder dan Patrick, tien jaar. Maar in hun liefde speelde leeftijd geen rol”, getuigt Christel Hens, schoonzus van Patrick.

Ravage

Aan VTM NIEUWS vertelde burgemeester Paul Van Miert (N-VA) gisteren dat de bewoners van het getroffen appartementsgebouw en aanpalende gebouwen die schade leden, naar het nabije stadskantoor aan Campus Blairon konden gaan voor opvang. “Zij komen daar niets te kort”, aldus Van Miert. De bewoners van zeker twee gebouwen kunnen momenteel nog niet terug naar huis, daarvoor is de schade daar te groot. De bewoners mogen vandaag onder begeleiding het gebouw betreden om enkele spullen op te halen.

Een 28-jarige overbuur vertelt in een getuigenis aan onze redactie dat hij “plots een enorme knal hoorde”. “Het leek alsof er zich een vliegtuig in ons appartementsblok had geboord. Ik keek uit het raam, maar zag alleen brokstukken in het rond vliegen. Bakstenen, meubels, metaal. Dat materiaal leek van overal te komen. En ongelooflijk veel stof. We waren precies middenin een oorlog beland”, vertelt Adil.

Oorzaak

De oorzaak van de ontploffing is voorlopig onduidelijk. Het appartementsgebouw is enkele jaren geleden volledig gerenoveerd en twee à drie weken geleden zou het bovendien gecontroleerd zijn. Dat zegt de directeur van de sociale huisvestingsmaatschappij. Toen was alles volgens hem in orde. Hij is naar eigen zeggen dan ook verrast dat dit is kunnen gebeuren. De resultaten van het onderzoek worden volgende week verwacht.

Volgens experts moet de ophoping van gas enorm geweest zijn. “Dit had eender waar kunnen gebeuren”, stelt zonecommandant Luc Faes. “Elk gas heeft een explosiegrens. Gaat de concentratie gas over de onderste explosiegrens en komt er een ontsteking, dan komt de hoeveelheid gas in de ruimte tot ontploffing. Die vonk hoeft niet van een lucifer, aansteker of sigaret te komen, ook een lichtschakelaar of zelfs een koelkast waarvan de motor aanslaat kan een vonk geven. Is er geen ontsteking of vonk, dan blijft de ruimte zich met gas vullen.”

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden bracht vanmiddag samen met burgemeester Paul Van Miert een bezoek aan de plaats van de ramp in Turnhout. De CD&V-minister bedankte er de hulpdiensten voor hun inzet gisteren en vannacht.

