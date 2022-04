Broer van ‘man met het hoedje’ antwoordt ontwijkend op terreurproces: “Het kan dat ik gegevens op computer verwijderd heb”

Op het proces over het Belgische luik van het onderzoek naar de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs is Ibrahim Abrini verhoord, de broer van Mohamed Abrini. Die laatste is beter bekend als de ‘man met het hoedje’. Hij was betrokken bij de aanslag op de luchthaven Brussels Airport op 22 maart 2016, maar speelde ook een rol bij de voorbereiding van de aanslagen in Parijs. Net zoals de verdachte die eerder aan het woord was gekomen, bracht Abrini weinig opheldering over zijn eigen rol.

De 26-jarige man antwoordde ontwijkend op heel wat vragen van de rechtbank en zijn geheugen leek hem op heel wat punten in de steek te laten. Zo werd de man aan de tand gevoeld over het vertrek van zijn broer Suleyman naar Syrië. “We hadden na zijn vertrek nog contact via Skype”, zei Ibrahim Abrini. “Hij vertelde over wat hij daar beleefde en deed en dat het onze plicht was om aan de jihad deel te nemen. Hij toonde zich heel boos over de Syrische president Assad en de westerse coalitie. We hebben hem ook geld gestuurd.”

“Normaal dat we interesse toonden in IS”

Suleyman sneuvelde in Syrië en in juni 2015 vertrok ook Mohamed Abrini - weliswaar voor een drietal weken - naar Syrië. Naar eigen zeggen wist Ibrahim op voorhand niet van zijn vertrek. “Ik wist ook niet of hij zich bij Islamitische Staat wilde aansluiten. Hij toonde wel interesse in het onderwerp. Ik ook, maar dat is normaal. Onze broer was daar omgekomen.”

De rechtbank haalde verschillende getuigenissen aan die tijdens het onderzoek verklaarden dat Ibrahim wel degelijk op de hoogte was van Mohameds vertrek. Onder meer zijn eigen zus verklaarde dat. De nacht dat Mohamed Abrini naar Syrië vertrok, begon Ibrahim ook plots diens gsm te gebruiken. “Ik weet niet meer waarom ik dat gedaan heb, vermoedelijk was die van mij stukgegaan”, klonk het.

“Helemaal niet geradicaliseerd”

Op 13 november 2015 ging Ibrahim Abrini een tas met kleren van zijn broer en de familiale laptop verstoppen bij een kennis. “Mohamed had me dat gevraagd en ik heb dat gedaan zonder er vragen over te stellen. Het kan wel dat ik gegevens op die computer verwijderd heb, video’s over IS en zo. Het leek me beter om dat soort dingen niet in huis te hebben.”

De rechtbank confronteerde Ibrahim Abrini ook met het feit dat hij door heel wat mensen uit Sint-Jans-Molenbeek als geradicaliseerd beschouwd werd. Zo vreesde één man dat zijn broer naar Syrië zou vertrekken omdat die omging met Ibrahim Abrini. “Ik wist daar niets van”, verklaarde de jongeman zelf. “Ik was helemaal niet geradicaliseerd. Ik had wel contact met mensen in Syrië, maar dan enkel om op de hoogte te blijven van de situatie daar.”

Niets verdachts gemerkt

Eerder was Zakaria Jaffal aan het woord gekomen. De 35-jarige man had in de weken voor de aanslagen in Parijs contacten met Salah Abdeslam, Mohamed Abrini en Ahmed Dahmani. Zij staan in Parijs terecht voor hun aandeel in de aanslagen.

Jaffal kwam af en toe in het café dat werd opengehouden door Brahim Abdeslam, de broer van Salah Abdeslam en één van de kamikazes bij de aanslagen in Parijs. De snackbar van Mohamed Abrini bezocht hij vaker, die situeerde zich dan ook vlak bij zijn woning. Jaffal kende ook Abrini’s jongere broer Ibrahim, Abid Aberkan en Youssef Bazarouj, andere verdachten in het dossier. Maar bij geen van hen had hij naar eigen zeggen opgemerkt dat ze geradicaliseerd waren. Hij kende zelf ook niemand die naar Syrië was vertrokken.

Gsm vernield: “Ik had me opgewonden”

“Ik was daar niet mee bezig, ik had een gezin met twee kinderen en was een huis aan het renoveren in Anderlecht”, zei Jaffal. “Ik kwam in die periode - vanaf mei 2014 - veel minder vaak in Sint-Jans-Molenbeek.”

In oktober en november 2015 ontmoette Jaffal nog vaak Dahmani, Abrini en Salah Abdeslam, maar ook toen merkte hij naar eigen zeggen niets op. “Ze gedroegen zich af en toe wel apart, maar ik zocht er niets achter. Ik dacht dat ze misschien samen een zaak gingen beginnen of zo.”

Op de avond van de aanslagen in Parijs vernielde Jaffal zijn gsm, maar dat had volgens hem niets met de bloederige feiten te maken. “Dahmani had me voorgesteld mee te werken aan de diefstal van een lading sigaretten”, aldus Jaffal. “Net die avond vertelde hij me dat het niet doorging. Ik heb me toen opgewonden en mijn gsm vernield. Ik had in die periode heel wat aan mijn hoofd, ook door problemen in mijn gezin.” Het proces gaat morgen verder met het verhoor van de andere verdachten