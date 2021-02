Broer van doodgeschoten vrouw (28) in Luik: “Haar dood is niet erg”

HET DEBAT. Moeten jongeren naar voren geschoven worden in het vaccinatie­sche­ma?

1 februari Stemmen gaan op om jongeren voorrang te geven bij de versoepelingen van de coronamaatregelen en bij de vaccinatiestrategie. “Geef onze prik maar aan de jeugd”, zeggen onder meer bezorgde ouders en volwassenen in een open brief in onze krant. Wat denk jij? Moeten jongeren naar voren worden geschoven in het vaccinatieschema? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat experten ervan vinden.