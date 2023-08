Broer speelt met wapen en schiet 4-jarig kind neer in La Louvière

EXCLUSIEF. Na het zoveelste afgelaste festival: wie is zakenman Hugo ‘Foetsie’ Foets? “Als je ooit van plan bent om je schoonmoe­der te verkopen, bel dan Hugo”

Zo’n 500 gasten verwacht organisator Hugo Foets (58) deze middag op het Laakdalse domein De Vesten. Het zijn 500 van de in totaal 5.000 tickethouders van het festival ‘100% Retro’, dat vorige zomer had moeten plaatsvinden, maar op het nippertje werd afgelast. Om hen te sussen, kunnen de gedupeerde festivalgangers nu aanschuiven voor een eetfeestje. ‘100% Retro’ is echter niet het enige project van Foets dat ten onder ging. Een onderzoek naar de beruchtste zakenman in showbizzland.