Broer Julie Van Espen vraagt ‘Birds’ aan tijdens Warmste Week: “Zo zie ik mijn zus nog steeds, als een vrije vogel in de natuur”

“Gebruik FF­P2-mas­ker en zelftest als u iemand in woonzorg­cen­trum gaat bezoeken”

Wie op bezoek gaat in een woonzorgcentrum neemt best al op voorhand een coronazelftest af. Dat zei Johan Staes, de gedelegeerd bestuurder van de sectororganisatie van private zorgondernemingen Vlozo, in ‘De Ochtend’ op Radio 1. “Dat is maar een kleine moeite om toch met enige zekerheid op bezoek te gaan bij de ouderen.” Daarnaast roept hij ook op om een FFP2-masker te dragen.

17 december