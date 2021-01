Britse variant verspreidt zich nu razendsnel: verschillende scholen gesloten, honderden gezinnen in quarantaine

De Britse coronavariant toont nu ook bij ons hoeveel besmettelijker hij wel is. In een rusthuis in Houthulst raakten in een mum van tijd 110 mensen besmet. Gisteravond beslisten een lagere school in Edegem en een middelbare school in Kontich de deuren één week te sluiten na infecties met de variant.

In De Groene Verte in Merkem (Houthulst) begon het met vijf bewoners, die begin dit jaar ziek werden. Twee dagen later waren het er al 20. Nu, nog geen twee weken verder, blijken 72 bewoners en 38 personeelsleden besmet met de Britse variant. Ook elders in de West-Vlaamse gemeente verspreidt de mutant zich als een lopend vuurtje. Het aantal coronagevallen is er de afgelopen dagen vervijfvoudigd. Wellicht circuleert de variant ook in een voorziening voor mensen met een beperking, waar acht bewoners en enkele personeelsleden geïnfecteerd zijn.

Intussen is de gevreesde variant ook opgedoken in enkele scholen. Na twee besmettingen besliste basisschool OLFA-Elsdonk in Edegem om één week de deuren te sluiten. En ook de 1.400 leerlingen en 200 personeelsleden van de secundaire school Sint-Jozef in Kontich moeten in quarantaine, nadat daar één infectie met de Britse variant werd vastgesteld.

"Deze variant is zo besmettelijk dat je hem niet meer kan tegenhouden", zegt microbioloog Herman Goossens (UAntwerpen). "Ik zou in Houthulst én elders massaal testen om de verspreiding in te dijken. Stopzetten, daar geloof ik niet meer in. We moeten het virus vertragen, zodat we de lente halen en de kans krijgen om zoveel mogelijk mensen in te enten. Voor mij is dit echt een wedloop tegen de tijd."

