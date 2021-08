Britse justitie staat Belgisch-Indiase diamantair toe om uitlevering aan India aan te vechten

De Britse justitie heeft maandag toegestaan dat de beroemde Indiase diamantair Nirav Modi, die in zijn geboorteland wordt gezocht wegens een oplichtingszaak van 1,5 miljard euro, de wettigheid van zijn uitlevering aanvecht op grond van zijn geestelijke gezondheid. Modi groeide op in Antwerpen en heeft de Belgische nationaliteit.

Modi, alias de ‘juwelier van de sterren’, vanwege zijn beroemde Hollywood- en Bollywoodklanten, was in februari 2018 gevlucht uit India, waar hij ervan wordt verdacht een centrale rol te hebben gespeeld in een fraude van 1,5 miljard euro met de Punjab National Bank, een van de grootste kredietverstrekkers van India.

In februari 2021 oordeelde de Britse justitie aanvankelijk dat niets de uitlevering van de juwelier in de weg stond. Hij wordt in India gezocht wegens witwassen van geld, intimidatie van getuigen en vernietiging van bewijsmateriaal. Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken beval in april 2021 de uitlevering.

De 50-jarige, die sinds zijn arrestatie in maart 2019 in de gevangenis van Wandsworth zit, ging in juli in beroep. Hij betoogde dat de beslissing van de rechtbank om zijn uitlevering toe te staan niet rechtmatig was omdat ze in strijd zou zijn met zijn recht om gevrijwaard te blijven van onmenselijke of vernederende behandeling vanwege zijn geestelijke gezondheidsproblemen.

Covid-19

Zijn advocaten voerden aan dat Indiase gevangenissen moeite zouden hebben om de gedetineerde adequate psychologische zorg te bieden en dat de heropleving van Covid-19 in India betekende dat het besluit om hem uit te leveren moest worden heroverwogen. De rechter gaf de Indiër maandag de toestemming om in beroep te gaan, omdat hij "de gronden (van het verzoek tot uitlevering, red.) terecht aanvechtbaar" achtte.

Daardoor kan Modi de wettelijkheid van de beslissing van het hof aanvechten, maar hij kan niet in beroep gaan tegen de uitleveringsbeslissing zelf, die door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken is genomen.

Vóór de vermoedelijke fraude, die het Indiase bedrijfsleven op zijn grondvesten deed daveren, schatte het tijdschrift Forbes de rijkdom van Nirav Modi op 1,73 miljard dollar (1,47 miljard euro), waarmee hij de 85e rijkste mens van India was.