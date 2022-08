Brief van scoutsmoeder gaat viraal: “Na de heisa over jeugdkampen, moet me iets van het hart”

Na de mediaheisa over incidenten tijdens jeugdkampen kroop Eva Martens, oud-scout en moeder van twee scoutskinderen, in haar pen . Haar enthousiaste pleidooi over jeugdbewegingen ging viraal. “Mijn zoon is gegroeid, en niet alleen letterlijk.”

“Na de mediaheisa over jeugdkampen de voorbije weken, moet me als oud-scout en mama van twee enthousiaste scoutskinderen iets van het hart”, begint Martens haar betoog. “Vanavond kwam mijn 14-jarige zoon thuis van zijn 11-daags tentenkamp in de Ardennen. En hij is gegroeid, niet alleen letterlijk. De kleine jongen is niet meer. Hij werd in 11 dagen tijd een heel stuk meer volwassen.”

Met haar Facebookpost reageert Martens op de commotie die deze zomer ontstond rond een jeugdkamp van een scoutsgroep uit Wilrijk in het Waalse La Roche. Na klachten van buren besliste de burgemeester dat de groep het kamp moest opbreken, maar de Raad van State besliste daar uiteindelijk anders over.

Het incident raakte bij de scoutsmama een gevoelige snaar, maar dat was niet alles. “De zomer was nog niet begonnen en burgemeesters begonnen al vanalles te verbieden”, zegt Martens aan de VRT. “Er was geen dialoog meer, het is alsof het allemaal fout gaat en dat is niet het gevoel dat ik heb bij jeugdbewegingen.”

In haar brief wil ze dan ook benadrukken hoe waardevol jeugdbewegingen zijn als een ‘leerschool voor het leven’, en hoe belangrijk de meerwaarde ervan is voor de maatschappij. Ze beschrijft hoe haar zoon tijdens een tweedaagse trektocht overnachtte in de stal van een boer, hoe hij er leerde samenleven en samenwerken, verantwoordelijkheid nemen en dragen. “Hij leefde er ook 11 dagen zonder computer en gsm. En dan leer je terugkeren naar de essentie en zie je in dat elke dag douchen luxe is.”

“Als ouder kijk ik vol trots naar mijn zoon. Ik weet dat hij herinneringen en levenslessen meeneemt voor zijn hele verdere leven. Ik weet hoeveel ik zelf had en heb aan mijn scoutsverleden. Ik vond er mijn man en maakte er vrienden voor het leven. Ik leerde in de scouts verantwoordelijkheid nemen, vergaderingen leiden, delegeren, samenwerken, grenzen verleggen en nog veel meer. Ik hoop dat ook positieve verhalen een forum krijgen. Want er is al genoeg negativiteit in deze wereld.”

De post van Martens kreeg de voorbije dagen al meer dan 5.000 likes en werd 1.400 keer gedeeld.

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.