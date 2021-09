"Breek zelf de censuur": onze reporter gebruikt samen met experts de app van Vlaams Belang en ontdekt wat je dan te lezen krijgt

Als we de beoordelingen in de appstore mogen geloven is de nieuwe app van het Vlaams Belang “heerlijk ongecensureerd nieuws” volgens de ene en “letterlijk de slechtste nieuwsapp” volgens de andere. Hoe dan ook staat de app bij iPhones bovenaan de hitlijst in de categorie nieuws. Met de smartphone-app wil Vlaams Belang naar eigen zeggen de censuur breken. Al lijkt het vooral bedoeld om stemmen te winnen. En dat zou wel eens kunnen lukken, blijkt nadat we samen met een expert enkele dagen de app hebben gebruikt. Wat bent u met de allereerste politieke app van ons land? En wat is Vlaams Belang ermee dat u de app gebruikt?