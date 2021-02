Braziliaanse variant circuleert nu ook in ons land: “Door alle heisa rond Britse mutant hebben we dat niet eerder gemerkt”

Is Braziliaan­se variant die in ons land ontdekt werd gevaarlij­ker? En zullen vaccins er ook tegen helpen? Experten beantwoor­den alle vragen

16 februari Er zijn in ons land voor de eerste keer besmettingen vastgesteld met een Braziliaanse variant van het coronavirus. Is die meer of minder gevaarlijk dan de andere varianten? En zullen de vaccins er wel tegen helpen? Enkele experten beantwoorden de belangrijkste vragen.