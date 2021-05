Braziliaanse poetsvrouw (30) in ons land “opgesloten, verkracht en overleden”

BinnenlandEen Braziliaanse vrouw die in ons land als schoonmaakster wilde komen werken is in Brussel door een man opgesloten en verkracht en nadien overleden door de gevolgen van seksueel misbruik. Dat verklaren familieleden van Cristianny Fernandes de Souza (30), nadat de vrouw aan baarmoederhalskanker stierf in een Brussels ziekenhuis. Het gerecht bevestigt aan HLN dat een opsporingsonderzoek loopt in de zaak.

De omgeving van Cristianny Fernandes (30) wijst met een beschuldigende vinger naar een Portugese man uit Brussel. Hij maakte volgens hen al meerdere Braziliaanse slachtoffers.

Een vriendin van Cristianny vertelde aan de Braziliaanse krant Globo dat de vrouw in 2019 op het internet een man leerde kennen. Hij overtuigde de vrouw om in ons land te komen werken als schoonmaakster. Cristianny, een jonge mama, hoopte haar twee dochters (nu 5 en 9 jaar oud) een betere toekomst te kunnen schenken en ging op het aanbod in.

Haar droom veranderde echter razendsnel in een nachtmerrie. De Portugese Brusselaar betaalde wel de vliegtickets en nodige documenten om naar ons land te reizen, maar eens de vrouw in Brussel was geland, sloot hij haar volgens familieleden op in zijn privé-gevangenis.

Volgens de krant O Popular liet de Portugees de vrouw in het begin nog gewoon poetsen, maar na twee weken begon hij haar ook seksueel te misbruiken. “Ze werd voortdurend verkracht”, klinkt het. Dat ging zo door tot Cristianny er uiteindelijk met hulp van een ander slachtoffer in slaagde te ontsnappen. De vrouw stapte naar de politie en vroeg hulp van andere Brazilianen in België.

De omgeving van Cristianny Fernandes wijst met een beschuldigende vinger naar een Portugese man uit Brussel.

Cristianny was volgens familieleden intussen wel zo gewelddadig misbruikt dat ze een infectie opliep doordat een inwendig vlies scheurde. “Ze werd ziek, erg ziek”, zegt Cleia Gonçalves, een nichtje van Cristianny, in Emais Goias. Volgens Cleia werd bij Cristianny baarmoederhalskanker vastgesteld. Artsen zouden verteld hebben dat de kanker een gevolg kan zijn van het seksueel misbruik.

De voorbije maanden werd Cristianny in Brussel nog behandeld, maar de chemotherapie zou niet geholpen hebben. Op zondag 9 mei overleed ze in een Brussels ziekenhuis.

Cristianny Fernandez hoopte in België te werken om haar kinderen een betere toekomst te kunnen schenken.

De vrouw is afkomstig uit Goiânia, een stad in de omgeving van Brasilia, de hoofdstad van Brazilië. Ze is de dochter van een politieagent en een huisvrouw. Haar twee kinderen verblijven nog in Goiânia bij hun grootmoeder. De familie probeert momenteel geld te verzamelen om het lichaam van Cristianny over te brengen naar haar geboortestreek.

Gevlucht naar Portugal

Het Brusselse parket wil niet communiceren over de zaak, maar bevestigt wel dat er een opsporingsonderzoek loopt. Het Facebookprofiel van de man die door de omgeving van Cristianny als dader wordt aangeduid, doet vermoeden dat de man is gevlucht naar Portugal.