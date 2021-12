Brandweerofficier Marc Coenen (51) schrijft boek over brand waarbij twee collega’s stierven. “Na hun dood spookte maar één vraag door mijn hoofd: ‘Wat heb ik fout gedaan?’”

1,5 ton illegale dierlijke en plantaardi­ge producten in beslag genomen tijdens groot­scheep­se actie op luchthaven Zaventem

In oktober vonden in de aankomsthal van de luchthaven van Brussel en via de luchtvrachtdienst Brucargo vier dagen lang controles plaats in het kader van de jaarlijkse internationale operatie ‘Thunder’, die gericht is op de bestrijding van illegale handel in dierlijke en plantaardige producten. De FOD Volksgezondheid, het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en de Algemene Administratie der Douane en Accijnzen van de FOD Financiën werkten daarvoor samen met deskundigen van de Plantentuin Meise, de Zoo van Antwerpen en de Universiteit van Luik.

30 november