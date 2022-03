Brandweerman Jean-François (49) omgekomen in brand in Sheraton-hotel in Brussel: de man die meerdere levens redde op de K2

Deze Vlamingen vangen Oekraïense vluchtelin­gen op: “Voetjes op de grond: dat was eens nodig”

Hoe is het om hart en huis open te stellen voor Oekraïense vluchtelingen, veelal vrouwen en kinderen? Tientallen Vlamingen doen het intussen. Er zijn wel huisregels nodig, en het is razend druk onder één dak, maar alles went en helpen geeft meer dan voldoening alleen. “Voetjes op de grond: dat was eens nodig.”

6:23