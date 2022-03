Brandweer ontving vorig jaar gemiddeld 935 oproepen per dag in Vlaanderen

Beke urenlang op de rooster voor wantoestan­den in kinderop­vang

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) heeft zich dinsdag in het Vlaams Parlement urenlang moeten verdedigen tegen forse kritiek op de wantoestanden in de kinderopvang. Volgens de minister wordt er kordaat ingegrepen en zijn er in de week van 28 februari alleen al zes initiatieven aangepakt "waar er een rood knipperlicht was". Maar zowel volgens de oppositie als volgens de eigen meerderheid is er (veel) meer nodig.

8 maart