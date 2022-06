Brandweer moet baby bevrijden uit auto in Waver

Graspop­pers houden vast aan zwarte kledij, maar wapenen zich wel tegen de hitte

Drie jaar hebben de fans erop moeten wachten, maar in Dessel is het metalfestival Graspop eindelijk weer gestart. Het is ook een jubileumeditie, want het is intussen al de 25ste keer. Tot en met zondag verwachten ze elke dag 50.000 man. Alle tickets zijn uitverkocht. Tijdens Graspop zullen de temperaturen letterlijk en figuurlijk hoog oplopen. Het wordt zaterdag maar liefst 35 graden. Het Rode Kruis had dan ook opgeroepen om de zwarte kledij thuis te laten en te vervangen door iets luchtigers. Maar dat hebben de meesten toch aan zich laten voorbijgaan.

