Brandverzekering op jaar tijd bijna 11 procent duurder: moeten we meer fikse premieverhogingen verwachten?

Les Engagés vraagt “zo snel mogelijk" openbaar parlemen­tair debat over aankoop fregatten

Kamerlid Georges Dallemagne (Les Engagés) vraagt "zo snel mogelijk" een openbaar debat in de Kamer over de aankoop van twee fregatten door België en Nederland. De kosten van die aankoop rijzen naar verluidt de pan uit, maar de vergaderingen over het dossier in de bevoegde Commissie van het parlement vonden tot nog toe plaats achter gesloten deuren.