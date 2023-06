Brandgevaar in Vlaamse provincies verlaagd naar code geel

In 1962 zagen Roger (85) en Rosalind (79) elkaar voor het eerst én laatst, nu gaan ze trouwen

“Bloody hell, wat een charmante man!” Dat dacht de Nieuw-Zeelandse Rosalind Walker toen ze in 1962 de West-Vlaamse zeebonk Roger Herman in de souvenirshop van haar ouders ontmoette. Daarna zagen ze elkaar nooit meer. Tot Roger haar begin dit jaar weer opzocht. Na 61 jaar sloeg de vonk meteen weer over, en intussen wonen de twee tortelduifjes samen in Brugge. Samen vertellen ze hun onwaarschijnlijk liefdesverhaal. “Ik wist niet of ze nog leefde, maar had een lijst met alle adressen waar ik haar kon vinden.”