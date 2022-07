Brand in woonzorgcentrum in Aarschot kost leven aan bewoner, 11 andere bewoners naar ziekenhuis: “Dit is een nachtmerrie”

UpdateIn woonzorgcentrum Sint Rochus te Aarschot is gisteravond even voor 23 uur brand uitgebroken. Dat is ons gestuurd via 4040, de plek voor nieuwstips van HLN en VTM NIEUWS. VRT NWS meldt vanochtend dat één bewoner om het leven is gekomen en elf anderen naar het ziekenhuis werden gebracht. Minstens één persoon verkeert nog in kritieke toestand. “Dit is een nachtmerrie”, zegt burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld).