Brand in Schaarbeek eist één dode, vijftigtal mensen geëvacueerd

Gevluchte topdiaman­tair uit Antwerpen gearres­teerd in Zimbabwe

Zakenman Erez Daleyot (66), een voormalige topdiamantair uit Antwerpen die 360 miljoen euro heeft gestolen van een aantal banken waaronder ABN Amro en KBC, is gearresteerd in Zimbabwe. Niet voor de feiten in ons land, waarvoor hij slechts acht maanden celstraf kreeg, maar wel omdat hij de plaatselijke overheid heeft opgelicht.

11:51