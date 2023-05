Zorgsector trekt op 13 juni opnieuw de straat op

Bestuurder rijdt 133 kilometer per uur in de bebouwde kom: “Ook elders werd zijn onaange­past rijgedrag al opgemerkt”

De politiezone Rivierenland heeft op de Blarenberglaan in Mechelen een autobestuurder geflitst met een snelheid van maar liefst 133 kilometer per uur. In de Blarenberglaan telt er een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur.