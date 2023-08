Weyts: "Maximumfactuur voor secundair onderwijs is geen toveroplossing”

‘ONBETAAL­BAAR’: Delhaize kondigt met opvallende adverten­tie prijsverla­ging van honderden producten aan

‘ONBETAALBAAR’. Zo kopte een opmerkelijke advertentie in hoofdletters van supermarktketen Delhaize in verschillende kranten. In de bijhorende tekst kondigt Delhaize prijsverlagingen aan op in totaal duizend producten.